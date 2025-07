Quartu, nuovi servizi igienici al Poetto: saranno curati da 10 ex disoccupati

Il Comune di Quartu ha messo a disposizione di coloro che frequenteranno il Poetto e il Parco Matteotti dei bagni pubblici. Un’operazione frutto dell’avvio del Cantiere LavoRas, progetto che non solo darà un importante contributo alla comunità locale, ma che consentirà anche di dare lavoro a 10 quartesi che in precedenza erano disoccupati.

Ci si occuperà infatti non solo dell’apertura dei servizi igienici, ma anche della loro cura e pulizia. Due di questi saranno posti appunto al Poetto, uno vicino al campo da basket e l’altro di fonte al McDonald.

Un terzo bagno è invece quello recentemente ristrutturato all’interno del parco più centrale di Quartu, interessato da un progetto di riqualificazione urbana.

Inoltre, rispetto al passato sono stati ampliati gli orari di apertura: nel lungomare i servizi saranno utilizzabili dalle 7 del mattino alle 8 della sera; nel centro città il servizio sarà garantito dalle 8 alle 20, coprendo quindi tutte le ore della giornata, anche in considerazione della recente estensione degli orari di apertura dell’area verde interessata.

“L’apertura dei servizi igienici, come già accaduto negli anni scorsi, non si limiterà quest’anno alla cosiddetta bella stagione, ma proseguirà anche nei mesi meno caldi – dichiara il Vicesindaco Tore Sanna – D’altronde in Sardegna il periodo di freddo intenso è talmente ristretto che possiamo goderci la bellezza del nostro litorale o un po’ di relax nel verde del parco anche ben oltre l’estate”.

