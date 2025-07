Cagliari, recuperato un corpo senza vita al Poetto

Mattinata drammatica sulle coste cagliaritane. Una donna sulla settantina è stata trovata senza vita in mare al Poetto, all’altezza della sesta fermata. Il corpo galleggiava a una cinquantina di metri dalla riva.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno immediatamente avvisato una pattuglia della Polizia locale. Sul posto è intervenuta prontamente una motovedetta della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha recuperato il cadavere e lo ha trasportato presso la sede della Capitaneria in attesa dell’arrivo del medico legale.

Al momento, non sono note le generalità della vittima né le cause esatte del decesso. Si attendono gli esiti degli accertamenti medici per far luce su quanto accaduto.

Un altro allarme è scattato pochi minuti dopo. Intorno alle 9.10, un turista tedesco ha segnalato alla Capitaneria di Porto la possibile scomparsa di un uomo in mare nella zona di Cala Regina. Le ricerche sono partite immediatamente, ma al momento non ci sono conferme sull’identità del disperso.

