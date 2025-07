Aou Cagliari, l’impegno del commissario Serra: “Valorizziamo gli specializzandi”

Valorizzare il ruolo dei medici specializzandi e rafforzarne l’integrazione nelle attività assistenziali delle strutture ospedaliere. È questo l’impegno ribadito oggi dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra, durante un incontro con Fabrizio Mattu, rappresentante nazionale dei medici in formazione specialistica.

“Il contributo di specializzandi e tirocinanti – ha detto il commissario straordinario dell’Aou – è importantissimo per la nostra azienda, non solo dal punto di vista formativo ma anche per l’apporto professionale che danno alle strutture cliniche e specialistiche. Crediamo molto nell’integrazione di queste importanti figure nell’assistenza”. È stato ribadito l’impegno per “incontri periodici tra azienda e medici in formazione specialistica in modo tale da favorire l’integrazione e migliorare il servizio”.

Soddisfatto anche Fabrizio Mattu. “È stato un confronto proficuo e costruttivo – ha detto – nato dalla volontà comune di riconoscere il valore insostituibile che i medici specializzandi rappresentano per l’attività quotidiana dell’azienda”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it