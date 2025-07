Battistini (agente Caprile): “Se arriveranno offerte valuteremo con il club”

"Fino a prova contraria Elia sarà il portiere del Cagliari. Poi, ovviamente, va tenuto in considerazione che il calciomercato", ha dichiarato l'agente

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Elia Caprile, ha parlato del futuro dell’estremo difensore che è stato messo sotto la lente d’ingrandimento da diversi club italiani dopo le ottime prestazioni degli scorsi sei mesi.

Caprile è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari che ha riscattato il giocatore dal Napoli per 8 milioni di euro siglando un accordo fino al 2029.

“Fino a prova contraria Elia sarà il portiere del Cagliari. Poi, ovviamente, va tenuto in considerazione che il calciomercato è sempre aperto. Qualora dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa per noi ed i rossoblù allora si vedrà. In Italia ai giovani si fatica a dare spazio, questi sono la nostra cultura ed il nostro pensiero”, le parole del suo procuratore riportate da Area Napoli.

