Tar Sardegna gela la Regione: legge Aree Idonee rinviata a Corte Costituzionale

Secondo i giudici sarebbe illegittimo il potere delle Regioni di normare le aree non idonee attraverso lo strumento legislativo

Il Tar Sardegna attraverso tre ordinanze ha rimandato alla Corte Costituzionale la disputa tra Governo e Regione per la legge regionale sulle Aree Idonee.

Secondo i giudici amministrativi di Cagliari, il potere della regione di legiferare in tali ambiti sarebbe considerabile illegittimo. Sarebbe infatti servito un atto di pianificazione regolamentare, come previsto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010.

Ad essere stato violato, in questo caso, sarebbe il principio di proporzionalità. Inoltre, la legge appare in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e con gli obblighi derivanti dal quadro normativo europeo.

Tra coloro che hanno commentato l’esito delle ordinanze vi è anche il Wwf che ha invitato la Regione a rivedere gli strumenti normativi: “Secondo il Tar, la legge regionale non si è limitata a individuare le aree idonee, ma ha imposto un divieto assoluto e generalizzato nella maggior parte del territorio sardo, qualificato come area ‘non idonea’, impedendo la valutazione concreta degli interessi pubblici coinvolti. Questo certamente a svantaggio delle future generazioni e in potenziale violazione dell’art. 9 della Costituzione”.

