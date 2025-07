Elmas, ovuli di droga nello stomaco: due corrieri arrestati in aeroporto

Oltre un chilo di cocaina ingerita per eludere i controlli. Uno dei due finisce in ospedale per complicanze

Tentavano di entrare in Sardegna con oltre un chilo di cocaina nascosto nello stomaco, ma sono stati fermati e arrestati all’aeroporto di Elmas. I protagonisti della vicenda sono due corrieri della droga, entrambi cittadini nigeriani, sbarcati da un volo proveniente da Milano.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività congiunta dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari e della Polizia di Frontiera Aerea, impegnati in servizi di controllo del territorio presso lo scalo cagliaritano.

I due uomini, rispettivamente di 30 e 31 anni, sono stati sottoposti a perquisizione dopo aver mostrato atteggiamenti sospetti. Dagli accertamenti sanitari successivi è emersa la verità: avevano ingerito ovuli contenenti cocaina nel tentativo di eludere i controlli.

Uno dei due trasportava 17 ovuli, pari a circa 200 grammi di droga. L’altro, invece, 53 ovuli, per un totale di circa 1 chilo di cocaina.

Il 30enne, residente a Torino, è stato portato nel carcere di Uta. Per il 31enne, domiciliato a Foggia, la situazione si è aggravata: è stato infatti ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa delle complicazioni causate da uno degli ovuli, che ha messo in serio pericolo la sua vita. È ora piantonato in reparto.

Le indagini proseguono per chiarire origine e destinazione della droga, nonché eventuali collegamenti con organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti tra la penisola e la Sardegna.

