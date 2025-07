Lavoro in Sardegna, denunce e dimissioni segnano l’estate: c’è un’emergenza

Situazioni al limite dello sfruttamento, lavoratori costretti a patire il caldo e sempre più giovani in fuga dalle aziende. Questo il quadro dipinto dai sindacati in Sardegna nell’ultimo mese, quando l’arrivo dell’estate sembra aver scoperchiato il vaso di Pandora nel mondo del lavoro isolano.

“Un segnale forte che arriva in modo diffuso, capillare e costante” ha tuonato la Cisl poche settimane fa a proposito del boom di dimissioni volontarie registrato in Gallura. “E non è dettato dalla mancanza di voglia di lavorare, come qualcuno vorrebbe far credere – ha spiegato il segretario Bruno Brandano – Oggi i giovani sono informati, più consapevoli, e non accettano più condizioni di lavoro che non rispettano la loro dignità. Spesso si dimettono proprio perché trovano un’alternativa più seria, più regolare, più umana“.

Paghe basse, mancanza di rispetto dei contratti e possibilità di crescita bloccate sono tra i principali motivi di questo crollo della manodopera in settori essenziali per la Sardegna. Si parla di comparti chiave come turismo, ristorazione, servizi, logistica, agricoltura e artigianato.

Ad aggravare il quadro ci sono poi le denunce della Cgil riguardo ad alcuni episodi che lo stesso sindacato definisce “al limite della disumanità”. Lavoratori costretti a indossare divise invernali in ambienti senza climatizzazione o con impianti inadeguati, oppure redarguiti se sorpresi a bere un bicchiere d’acqua fuori dalle pause. “Succede a tantissimi lavoratori e lavoratrici del terziario, dove le segnalazioni sono ormai all’ordine del giorno” spiega la segretaria Nella Milazzo.

Insomma, in Sardegna c’è un problema serio sul lavoro estivo. Non sono giustificabili i comportamenti di certi imprenditori, questo è certo, ma bisogna anche vedere l’emergenza nel suo complesso. Fare impresa in Sardegna sta diventando un’avventura da vivere alla giornata, dove è sempre più difficile progettare il futuro e investire per migliorare quello che si ha.

Ecco perché, come sottolineato dalla Cisl, appare urgente l’istituzione di “un tavolo territoriale permanente sulla qualità del lavoro, che coinvolga imprese, istituzioni e parti sociali, e che rimetta al centro la persona, il contratto e la dignità”. Tutti sono chiamati a fare la propria parte, perché questi fatti non sono storie di imprenditori criminali, ma segnali di un mondo del lavoro che annaspa.

