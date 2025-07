Cagliari, ruba zaini a Marina Piccola: giovane arrestato dai Carabinieri

Colto in flagrante mentre fuggiva con zaini rubati: ora è ai domiciliari in attesa del processo

Momenti di tensione questa mattina a Marina Piccola, dove un giovane è stato arrestato dopo aver messo a segno una serie di furti tra i bagnanti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti tempestivamente, rispondendo alla segnalazione di alcuni presenti che avevano notato movimenti sospetti e denunciato la sparizione dei propri zaini.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato mentre cercava di dileguarsi a piedi lungo la battigia. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso degli effetti personali appena sottratti. Gli oggetti rubati sono stati subito riconsegnati ai legittimi proprietari, che hanno formalizzato le denunce direttamente sul posto.

L’arrestato risulta domiciliato presso un centro di accoglienza nel Medio Campidano. Dopo il fermo è stato posto agli arresti domiciliari nella stessa struttura, in attesa del processo per direttissima previsto per domani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it