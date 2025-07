Sardegna in fiamme, nuova allerta incendi arancione per Cagliari

Ancora un’allerta arancione per il rischio incendi in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di pericolosità alta per il territorio di Cagliari valido per la giornata di domani, lunedì 7 luglio. Le condizioni meteo continuano a rendere critica la situazione, tra temperature elevate, vegetazione arida e raffiche di vento che alimentano la propagazione delle fiamme.

Anche ieri l’Isola ha vissuto l’ennesima giornata di emergenza ambientale, con ben 16 incendi divampati nel giro di poche ore. In 5 di questi focolai si sono presentate particolari difficoltà, tanto da rendere necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Dal nord al sud della Sardegna, centinaia di uomini e mezzi del sistema antincendio hanno lavorato ininterrottamente per fronteggiare le emergenze. Le situazioni più critiche si sono registrate nei territori di Olbia, Luras, Posada, Assemini e Bonorva.

