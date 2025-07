Calciomercato Cagliari, piace Liberali del Milan | Sherri verso Frosinone

Entrano nel vivo le manovre di mercato del Cagliari in vista della stagione 2025/26. Il direttore sportivo Guido Angelozzi è impegnato su più fronti per definire i movimenti in entrata e in uscita, con particolare attenzione al reparto portieri e alla ricerca di giovani talenti.

In queste ore si avvicina la definizione il trasferimento in prestito di Alen Sherri al Frosinone. L’estremo difensore albanese, impiegato finora come secondo, cerca maggiore spazio e continuità e si prepara a una nuova esperienza in gialloblù.

Parallelamente, proseguono i contatti per la possibile cessione di Simone Scuffet, con il Pisa ora in prima fila per assicurarsi il portiere. Situazione ancora da chiarire per Boris Radunovic: dopo una stagione positiva al Bari, anche per lui si profila un futuro lontano dalla Sardegna, ma al momento senza nulla di concreto in piedi.

Il mercato rossoblù guarda anche ai giovani: il nome di Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Milan, è tra quelli più caldi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Cagliari è tra le società interessate al talento rossonero, in uscita dal vivaio milanista.

Capitolo fascia sinistra: smentite le voci su Mario Rui. Nonostante i rumors emersi nelle ultime ore, il portoghese non rientra nei piani della dirigenza, che sta valutando alternative per rinforzare il settore mancino della difesa. Resta viva l’ipotesi Liberato Cacace dell’Empoli.

Sul fronte offensivo, il Cagliari ha accelerato per assicurarsi Gennaro Borrelli. L’attaccante classe 2000, rimasto svincolato dopo il caos societario del Brescia, è corteggiato anche da Napoli, Pisa e Torino. I rossoblù però avrebbero offerto un contratto quadriennale per chiudere in tempi brevi.

