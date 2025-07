Cagliari, Serra (Forza Italia): “Bene Daspo urbano, fuori i delinquenti dalla città”

Il segretario cittadino di Forza Italia esprime soddisfazione per le misure adottate e per il pugno duro contro chi delinque a Cagliari

“Fuori dalle vie e dalle piazze di Cagliari chi delinque, chi spaccia, chi è violento”. Così in una nota il segretario cittadino di Forza Italia, Alessandro Serra, commentando la notizia dei 3 divieti di accesso alle aree urbane emessi nei confronti di giovani arrestati dalla Squadra Mobile per i gravi episodi avvenuti lo scorso marzo tra piazza Sant’Eulalia e il quartiere Marina.

“Plaudo all’emanazione del Daspo urbano nei confronti dei responsabili della rapina e dell’aggressione avvenute nel cuore della città. Un provvedimento giusto e necessario per tutelare i cittadini e restituire serenità a chi vive, lavora e frequenta il centro” dice Serra.

“Cagliari – prosegue – non può diventare ostaggio di chi trasforma le nostre strade in luoghi di paura. Le misure come il Daspo urbano vanno applicate con rigore, per difendere il decoro, la sicurezza e la libertà delle persone perbene”.

