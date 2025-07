Addizionali Irpef, Cagliari sorride: è tra le città italiane che pagano meno

Il Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, e immigrazione della Uil ha realizzato uno studio relativo alla spesa pro capite media per l’Irpef in tutte le città metropolitane italiane. Dai dati è emersa una sorpresa piacevole per Cagliari: il capoluogo sardo è uno dei luoghi in cui si spende di meno sia per chi ha una fascia di reddito pari a 40.000 euro che per coloro che ne hanno uno pari a 20.000.

Prendendo in considerazione la prima fascia citata (40.000 euro), il capoluogo si trova all’ultimo posto della classifica con una spesa media di 778 euro di Irpef contro, ad esempio, i 1.452 di Roma.

Considerando invece la fascia 20.000, la città metropolitana si piazza al terzultimo posto con una spesa media di 381 euro.

Sassari è invece la città sarda in cui la somma è più alta, rispettivamente con 812 e 406 euro, mentre sorride Nuoro, ultima a livello regionale, con 709 e 341.

