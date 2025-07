Calciomercato in spiaggia: Romano incontra la famiglia Simeone a Villasimius

Un simpatico siparietto tra il giornalista sportivo, il tecnico dell'Atletico Madrid e i suoi figli, tutti in vacanza in Sardegna

Il calciomercato non va mai in vacanza, nemmeno quando uno dei suoi interpreti principali è effettivamente in ferie. Ne ha dato prova il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha scelto Villasimius per trascorrere qualche giorno al mare e ha fatto anche un incontro particolare.

Come emerso da una foto pubblicata sui propri profili social, il giornalista ha incrociato anche la famiglia Simeone al completo, nella stessa località in cui si trova lui.

Insomma, un “Here we go” diverso dal solito per Romano che nella didascalia non ha fatto mancare la sua ormai iconica frase: “Un piacere conoscere tutta la famiglia Simeone, riferimento per il calcio mondiale e persone davvero molto brave… here we go”.