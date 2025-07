Sardegna, cresce gradimento Todde | Cocco e Frau: “I Sardi premiano la credibilità”

Il gradimento di Alessandra Todde tra i cittadini è salito dell’1,1% rispetto a quando è stata eletta ormai più di un anno fa. Un dato certificato dal Governance Poll 2025 realizzato dal Sole 24 ore.

L’altra faccia della medaglia però, riguarda il suo posizionamento a livello italiano. Con il 46,5% infatti si piazza al 15esimo posto sui 18 governatori presi in considerazione.

Ad ogni modo, dal Campo Largo arrivano segnali positivi e di celebrazione per i risultati ottenuti: “Il Governance Poll 2025 certifica ciò che in tanti stanno riconoscendo in questi mesi: la Presidente Alessandra Todde sta riportando al centro della politica regionale serietà, trasparenza e un impegno concreto verso i cittadini. La crescita della fiducia nei suoi confronti non è un dato astratto, ma il frutto di un nuovo metodo di governo, fondato sull’ascolto e sulla responsabilità” ha affermato Sebastian Cocco, capogruppo in Consiglio regionale di Uniti per Todde.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Giuseppe Frau, vice presidente del Consiglio regionale: “È un susseguirsi di atti di fiducia, stima e tanto affetto delle persone nei suoi confronti. Per poter capire la fiducia dei sardi nella Presidente Todde invito a fare un giro con lei nei suoi innumerevoli incontri sul territorio”.

“È questa la migliore risposta alla peggiore campagna montata ad arte contro una Presidente neo eletta – prosegue Frau – un anno e mezzo di accuse, di falsità e becera lotta per impedire il cambiamento e portare alla restaurazione dei vecchi poteri che hanno impedito per decenni lo sviluppo della nostra isola. Per fortuna i cittadini sanno valutare e distinguere, dunque è tempo di proseguire, determinati, insieme con tutta la maggioranza, il buon governo al servizio dei sardi”.

