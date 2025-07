Tragedia a Cala Goloritzé, turista muore colpito da un malore

Un'altra tragedia sulle spiagge sarde. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un turista di circa 50 anni era in vacanza con la famiglia a Cala Goloritzé, si è buttato in acqua per fare una nuotata e poi all’improvviso è stato colpito da un malore. Nel primo pomeriggio di oggi è avvenuta una nuova tremenda tragedia in una spiaggia sarda.

Altri bagnanti avevano notato le sue difficoltà e avevano allertato immediatamente i soccorsi. Tuttavia, quando è stato portato in spiaggia era già troppo tardi.

Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 e un elicottero dell’Areus per provare a salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

