Sanità, 6 posti letto pediatrici al Brotzu: “Rafforziamo l’Ospedale dei bambini”

In epoca Covid erano stati assegnati al Santissima Trinità, ma oggi la Giunta regionale ha dato il via libera per la riassegnazione

La Giunta regionale quest’oggi ha dato il via libera per la riassegnazione di sei posti letto in terapia intensiva pediatrica all’Arnas Brotzu, all’interno del previsto “Ospedale dei bambini”.

Durante il periodo del Covid infatti, erano stati assegnati all’ospedale Santissima Trinità. All’epoca il Santissima era stato individuato come presidio principale contro il Covid per la gestione delle donne incinta e dei pazienti in età pediatrica. Un’organizzazione che a questo punto non serve più.

“Una logica emergenziale che oggi non ha più ragion d’essere – afferma l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi – Quello che oggi occorre fare è puntare sempre più sull’integrazione e sul potenziamento dei servizi ospedalieri di area pediatrica: per questo abbiamo ritenuto opportuno concentrare l’offerta di alta prestazione nell’ambito dell’Arnas Brotzu, favorendo in tal modo il rafforzamento degli aspetti vocazionali già presenti all’interno dell’azienda ospedaliera che è anche sede del Dea di II Livello dell’Area Sud Est Sardegna”.

“Come già ripetutamente chiarito – ha aggiunto Bartolazzi – la localizzazione della terapia intensiva pediatrica all’interno dell’ospedale Brotzu prevede una riorganizzazione degli spazi che non comporterà alcun ridimensionamento ai danni della terapia intensiva per adulti”.

