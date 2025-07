Cagliari, Folorunsho in cima alla lista dei desideri: si dialoga con il Napoli

Continua senza sosta la ricerca di rinforzi per il Cagliari e nelle ultime ore si è intensificato l’interesse per un giocatore in particolare, ovvero Michael Folorunsho.

Come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club rossoblù ha mostrato un certo interesse per il centrocampista di proprietà del Napoli. Il suo curriculum parla da sé, con delle ottime esperienze a Bari, Verona e anche a Firenze nel complesso, e poi rispecchia una caratteristica che la dirigenza isolana sta ricercando in questa sessione: la giovane età.

Classe 1998, Folorunsho potrebbe dare una spinta in più al centrocampo del Cagliari. Anche in vista di una possibile partenza di Marin che, secondo alcune fonti, potrebbe lasciare il club a titolo definitivo per recarsi in Grecia.

Intanto la dirigenza isolana ha intavolato un dialogo con il Napoli ed è pronta a discutere del giocatore. Bisognerà però fare attenzione al Torino, possibile outsider ma che come vantaggio ha la guida tecnica, ovvero Marco Baroni che già lo aveva allenato ai tempi di Verona.

