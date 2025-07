Dermatite nodulare bovina, da giugno 12 focolai quasi tutti sull’Isola

Sono dodici i focolai di dermatite nodulare contagiosa dei bovini finora confermati dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e riportati nel bollettino epidemiologico nazionale veterinario.

Mentre il focolaio individuato il 28 giugno a Porto Mantovano, in Lombardia, è già stato dichiarato estinto, gli altri undici restano attivi, concentrati prevalentemente in Sardegna. In particolare, la maggior parte dei casi si registra nel Nuorese: quattro a Orani, tre a Orotelli, due a Sarule e uno a Oniferi. L’unico focolaio in provincia di Sassari si trova a Bottidda.

I primi contagi sono stati confermati il 21 giugno, mentre gli ultimi due (a Oniferi e Orani) sono stati accertati giovedì scorso, 3 luglio. Il bollettino evidenzia che su un totale di 1.282 capi bovini nelle aree interessate, 98 animali sono risultati malati, 11 sono morti a causa della malattia e ben 369 sono stati abbattuti per contenere la diffusione.

