Cagliari, è fatta per Borrelli: Angelozzi ora punta ad altri due colpi

Il Cagliari ha trovato l’accordo definitivo per vestire di rossoblù Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Brescia, battendo la concorrenza del Napoli che era interessato al giocatore. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni con il club isolano.

Borrelli nell’ultimo campionato cadetto ha collezionato 37 presenze (tra Serie B e Coppa Italia), mettendo a segno 7 reti e 2 assist per un totale di 2662 minuti in campo. Borrelli è un attaccante molto fisico testimoniato anche dal 50% dei duelli aerei vinti e il 55% dei contrasti portati a suo favore.

Non solo Borrelli, Angelozzi prepara altri due colpi da regalare a Fabio Pisacane: uno sarebbe l’esterno offensivo Fadera in uscita del Como, mentre per completare il reparto offensivo si sta spingendo per Sebastiano Esposito dall’Inter.

