Tragedia a Porto Cervo, 24enne perde la vita travolta da un’auto

La giovane è stata investita da un Suv condotto da una donna. Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica

Una giovane donna italiana di 24 anni ha perso la vita oggi, martedì 8 luglio, a Porto Cervo, dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava a piedi in via della Goletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30.

Nonostante il rapido intervento di un’ambulanza del 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata investita da un Suv condotto da una donna. Le autorità stanno ora indagando per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it