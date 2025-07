Tempio Pausania distrutta dal dolore per Gaia Costa | Il sindaco: “Senza parole”

Tempio Pausania distrutta dal dolore per Gaia Costa | Il sindaco: “Senza...

“Vorrei poter trovare le parole, oggi, per esprimere il cordoglio e la vicinanza della nostra comunità ai genitori, alla famiglia e agli amici di Gaia”. Così il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, commenta la morte della 25enne Gaia Costa, tragicamente investita a Porto Cervo dove lavorava.

“Ma per questa morte prematura, tanto ingiusta e assurda, che ha spezzato in un istante una giovane vita appena sbocciata, che ha spento il sorriso luminoso della nostra giovanissima concittadina Gaia Costa, davvero non ci sono parole” prosegue il messaggio condiviso anche dai social del Comune di Tempio Pausania.

“L’intera città, sopraffatta da questa terribile notizia, si stringe commossa ai suoi familiari per la perdita inconsolabile dell’amata Gaia”.

