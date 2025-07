La Procura di Tempio ha avviato le indagini, acquisendo filmati e testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Morte Gaia Costa, indagata per omicidio stradale la donna al volante

La conducente del Suv che ieri mattina, 8 luglio, ha travolto e ucciso la 24enne Gaia Costa sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, è stata indagata per omicidio stradale.

La Procura di Tempio ha avviato le indagini, acquisendo filmati e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Suv coinvolto è stato posto sotto sequestro.

Stando alle prime informazioni, inizialmente la donna al volante della vettura non si sarebbe accorta di aver investito la ragazza. Quando le è stato fatto notare pochi metri dopo, ha poi realizzato quanto accaduto e ha accusato un malore.

I Carabinieri hanno poi effettuato l’alcoltest, ma è risultata negativa. Per la ragazza invece sono stati purtroppo inutili i tentativi di soccorso.

