Incendio Villanovafranca, il sindaco: “Gesto vile, in fumo 300 ettari”

Un enorme incendio si è abbattuto nel territorio di Villanovafranca nella giornata di ieri, con le fiamme che si sono propagate da Las Plassas per arrivare alle porte del paese. Enorme la disperazione di diversi allevatori che hanno visto il fuoco lambire le proprie aziende, con un enorme lavoro svolto per tentare di salvare gli animali.

Il sindaco, Matteo Castangia, ha voluto ringraziare chi ha collaborato ad evitare il peggio: “Nel condannare duramente qualsiasi vile atto incendiario, in modo particolare quello accaduto nella giornata di ieri a Villanovafranca che ha pericolosamente minacciato il paese, distruggendo circa 300 ettari di campagna, ci terrei a ringraziare di cuore tutti coloro che si sono adoperati per evitare conseguenze ben peggiori”.

“Volevo infine sottolineare il coraggio dimostrato dalla famiglia Perra che in una situazione di estremo pericolo per loro e per la loro azienda, costruita in decenni di duro lavoro, hanno deciso di stare al fianco dei propri animali combattendo le fiamme sempre più minacciose”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it