Il club rossoblù vuole regalare un altro attaccante a Fabio Pisacane e sarebbe accelerando per Esposito, per battere la concorrenza della Fiorentina

Cagliari, non solo Borrelli: pressing sull’Inter per Sebastiano Esposito

Il Cagliari ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato con il nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi che ha chiuso il primo colpo: si tratta dell’attaccante classe 2000 Gennaro Borrelli, svincolato dal Brescia dopo la mancata iscrizione del club, che firmerà un contratto di 4 anni con visite mediche fissate per la giornata di domani.

Borrelli, tuttavia, non è l’unico rinforzo offensivo che il club isolano vuole regalare al neo tecnico Fabio Pisacane. Angelozzi starebbe accelerando i contatti con l’Inter per arrivare a Sebastiano Esposito che nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Empoli.

Lo spazio nell’attacco nerazzurro, per Esposito, si fa sempre di meno e il club milanese avrebbe necessità di fare cassa. Il Cagliari vuole anticipare la concorrenza della Fiorentina per l’attaccante, come fatto con il Napoli per Borrelli.

