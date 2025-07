Cagliari, scontro in Consiglio sugli affitti brevi | Porrà: “Sono già regolamentati”

In Consiglio comunale a Cagliari Fratelli d'Italia ha presentato una mozione per la regolamentazione del settore extralberghiero. Ferma risposta di Porrà: "Il problema casa esiste, ma questo non può essere il capro espiatorio"

Il settore extralberghiero a Cagliari torna al centro delle discussioni. Nel corso del dibattito dell’ultimo consiglio comunale, Fratelli d’Italia ha proposto una mozione che promuoveva ulteriori regole e controlli per gli affitti brevi e non solo.

Una proposta che però, secondo il rappresentate del gruppo misto Giovanni Porrà, ha bisogno di notevole attenzione. Se infatti è vero che il tema abitativo sia uno dei più complessi, il consigliere sostiene che sia necessario adottare maggiore equilibrio.

“Aggiungere burocrazia, evocare un ‘abusivismo diffuso’, invocare nuovi tavoli e segnalazione da parte dei condomini su un comparto già pienamente regolamentato non è la soluzione. È, piuttosto, un segnale ostile verso migliaia di operatori che lavorano in modo trasparente e rispettoso delle regole” ha affermato Porrà.

Al centro vi è inevitabilmente il tema degli affitti brevi, dibattuto sempre più spesso non solo a livello locale, ma anche a livello europeo.

D’altra parte, Porrà afferma che ci siano già tutta una serie di regolamentazioni: “Gli affitti brevi sono già soggetti a una lunga serie di adempimenti amministrativi, fiscali e di pubblica sicurezza. Il settore è già in regola e pienamente tracciato”.

“Sì, il problema casa esiste e non si può negare – ha proseguito il rappresentante del gruppo misto – Ma utilizzare un intero comparto che genera Pil, lavoro, attrattività e accoglienza come capro espiatorio non è la strada giusta e sta a noi, nei vari livelli istituzionali, trovare soluzioni che non limitino le libertà individuali e la libera disponibilità dei beni di ogni cittadino”.

