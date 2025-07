Orrore a Capoterra, trovato un cane impiccato | Magi: “Punire il colpevole”

Un vero e proprio orrore quanto successo a Capoterra. Come denunciato da Franco Magi, presidente del Consiglio comunale, è stato trovato un cane impiccato nella frazione di Residenza del Poggio.

Un fatto gravissimo che richiama precedenti recenti avvenuti nell’isola di maltrattamento di animali e che Magi spera non passi inosservato: “È un fatto gravissimo. Pare che il gesto sia da attribuirsi ad un cittadino, spero per poco ignoto, esasperato per i cani randagi che rovistano nell’immondezza”.

“Niente, nemmeno l’esasperazione, può autorizzare nessuno a compiere gesti di simile efferatezza, e chiedo fin d’ora che il Corpo di Polizia locale indaghi, trovi il colpevole e – conclude Magi – applichi le pesanti sanzioni previste, compreso, se così disciplinate, anche di natura penale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it