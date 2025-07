Reati ambientali: Sardegna settima in Italia, ma è maglia nera nell’archeomafia

L'Isola vanta il dato meno lusinghiero per quanto riguarda le razzie compiuti nelle aree archeologiche. Non benissimo anche per gli abusi legati al cemento