Morte Gaia Costa, la donna alla guida sarebbe la moglie dell’Ad di Lufthansa

Secondo quanto riferito, la donna è già tornata in Germania, ma intanto è stata accusata di omicidio stradale

E’ già tornata in Germania la turista tedesca di 51 anni che ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, a Porto Cervo.

Secondo quanto ricostruito, la turista si trovava alla guida del Suv e in macchina con lei c’era la figlia. A nulla era valso il tempestivo arrivo dei soccorsi per cercare di rianimare la ragazza sarda.

Inoltre, come riportato dall’Ansa, la donna sarebbe anche molto nota in Germania in quanto moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it