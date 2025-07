Santa Teresa, auto ribaltata: conducente in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in località Saltara, a Santa Teresa di Gallura. Intorno alle 18.30 un’autovettura si è ribaltata dopo essere uscita dalla carreggiata per cause ancora da accertare.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Teresa di Gallura, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. A bordo della Jeep si trovava un solo occupante, rimasto lievemente ferito nell’impatto: l’uomo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

