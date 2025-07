Alghero, auto si ribalta e il conducente viene sbalzato fuori: un morto

Un morto questa mattina ad Alghero a causa di un drammatico incidente stradale che ha visto un'auto ribaltarsi: per la persona alla guida nulla da fare

Drammatico incidente stradale alle prime luci dell’alba sulla strada statale 291 della Nurra, nei pressi di Alghero. Intorno alle 5.30 del mattino, un’autovettura è uscita di strada e si è cappottata, per cause ancora in fase di accertamento.

L’unico occupante del veicolo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante il ribaltamento ed è deceduto. All’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, l’area è stata immediatamente messa in sicurezza e il veicolo stabilizzato. I pompieri hanno poi effettuato una perlustrazione della zona per verificare l’eventuale presenza di altri passeggeri, ma con esito negativo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati di svolgere i rilievi e accertare la dinamica dell’incidente, e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

