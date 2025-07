Santa Giusta, incendio in un container di rifiuti

Paura a Santa Giusta nel tardo pomeriggio di ieri, quando un incendio è divampato all’interno di un container adibito allo smaltimento dei rifiuti industriali. L’allarme è scattato intorno alle 19.30, quando la sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta urgente d’intervento per un rogo in un’azienda situata in via Londra.

Sul posto è immediatamente giunta una squadra antincendio dalla centrale di via Zara, supportata da un’autobotte. Grazie alla rapidità e all’efficacia delle operazioni, le fiamme sono state circoscritte prima che potessero coinvolgere gli altri container presenti nel piazzale e le vicine campagne, evitando così danni ben più gravi.

I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi e gli accertamenti di competenza. Restano da chiarire le cause del rogo, ma al momento non si registrano feriti o intossicati.

