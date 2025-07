Fluminimaggiore, sequestrato studio odontoiatrico senza autorizzazioni

Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Cagliari, in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Sulcis Iglesiente, hanno denunciato a piede libero un medico odontoiatra di 73 anni. L’uomo, residente nel comune, è il titolare di uno studio con annesso ambulatorio odontoiatrico situato nel centro cittadino.

L’ispezione è partita per verificare se il professionista avesse rispettato le prescrizioni imposte dall’autorità sanitaria. In precedenza, era stata riscontrata la presenza del batterio Legionella nell’impianto idrico, un problema che aveva portato a un’ordinanza sindacale che imponeva l’immediata interruzione del servizio per ragioni di salute pubblica. Le verifiche odierne, tuttavia, hanno rivelato che lo studio era stato allestito e continuava a operare senza la necessaria autorizzazione o preventiva notifica per locali destinati a prestazioni sanitarie.

A causa delle gravi violazioni riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dei locali adibiti all’attività odontoiatrica e di tutte le relative attrezzature, inclusi riunito, sterilizzatori, bisturi e vario strumentario. La custodia giudiziale è stata affidata allo stesso indagato. Contestualmente, sono state sequestrate tre siringhe già precaricate e ottantacinque fiale di anestetico, tutte oltre la data di validità, con alcuni lotti scaduti da oltre vent’anni. Il ritrovamento di farmaci di uso comune in queste condizioni fa ipotizzare il reato di detenzione di medicinali guasti o imperfetti. Saranno condotte ulteriori indagini per accertare eventuali somministrazioni illecite.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it