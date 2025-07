Sardegna, allarme rosso incendi: ieri 30 in un solo giorno

Non solo lo spaventoso incendio di Carbonia, ieri in 11 località è stato necessario l'intervento di mezzi aerei. Paura anche a San Giovanni Suergiu e Maracalagonis

Ieri è stata una giornata tremenda per gli incendi in Sardegna. Come comunicato dal report della Forestale sono stati ben 30 i roghi divampati nell’isola e per 11 è stato necessario l’intervento di mezzi della flotta aerea regionale.

Ha generato particolare timore l’incendio di Carbonia, per via della presenza di abitazioni nell’area dove stava infuriando il fuoco trainato dal vento.

Nello stesso periodo inoltre è sorto un incendio a San Giovanni Suergiu su cui sono stati inviati 2 canadair e un elicottero regionale.

Infine, ha destato particolare spavento anche l’incendio divampato in un terreno del comune di Maracalagonis, in località “Funtana Flumini”. Sul posto è arrivato anche un elicottero dalla base di Villasalto anche perché le fiamme hanno interessato una superficie pascolativa vicina a una zona urbanizzata. Perciò è stato dichiarato incendio di interfaccia.

