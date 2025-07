Cagliari, spaccio in piazza del Carmine: arrestato 25enne gambiano

Proseguono i controlli serrati della Polizia Locale di Cagliari nelle aree sensibili del centro cittadino. Durante un servizio serale di presidio in piazza del Carmine, sabato 12 luglio, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 25 anni, colto in flagranza di reato mentre cedeva sostanze stupefacenti a un’altra persona.

Alla vista degli agenti, l’acquirente è riuscito a fuggire tra i passanti, ma il presunto spacciatore è stato fermato immediatamente senza opporre resistenza. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire oltre 50 grammi di marijuana e 225 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, l’uomo è stato identificato con certezza e risultato irregolare sul territorio nazionale, in quanto in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da mesi.

Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il comando della Polizia Locale, in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza urbana promosso dal Comune e dalle forze dell’ordine per contrastare degrado e criminalità nel cuore della città.

