Dazi USA, Confagricoltura: “Regione intervenga, a rischio il made in Sardegna”

“Chiediamo alla Regione Sardegna la massima attenzione per l’intero comparto agroalimentare in vista dei dazi devastanti, in arrivo dagli USA, che investiranno il nostro sistema produttivo agricolo isolano a partire dal prossimo 1 agosto”. Questo l’appello lanciato dal presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras.

L’associazione di categoria è estremamente preoccupata dalla mannaia dei dazi e chiede che “la Regione intervenga rapidamente con le giuste contromisure di sostegno alle imprese”. Fari puntati sul prossimo assestamento di bilancio, “tenendo conto delle possibili azioni sull’accesso al credito o di gestione finanziaria come il pegno rotativo, e coinvolgendo nelle decisioni operative le associazioni di categoria”.

Confagricoltura conclude: “Tutte le aziende, con la propria varietà produttiva, hanno la stessa dignità e lo stesso diritto a continuare a produrre economie nei diversi territori dell’Isola. Con i prossimi dazi è infatti a rischio il futuro del made in Sardinia”.

