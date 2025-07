Il Cagliari ha raggiunto Ponte di Legno, via al ritiro pre campionato

È ufficialmente iniziata la nuova avventura del Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, con il ritiro estivo in Val Camonica. Dopo l’atterraggio a Milano-Linate nella mattinata, la squadra ha raggiunto in pullman Ponte di Legno, dove è arrivata intorno alle 13 per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025/2026.

Ad accogliere la comitiva rossoblù all’hotel Blu Acquaseria, quartier generale della squadra fino al 22 luglio, una trentina di tifosi entusiasti che non hanno voluto far mancare il loro calore, tra applausi, cori e richieste di autografi.

All’appello manca soltanto il difensore colombiano Yerry Mina, atteso nei prossimi giorni per unirsi ai compagni. La sua assenza è programmata, mentre il resto del gruppo è al completo e pronto a iniziare le prime sedute agli ordini dello staff tecnico.

