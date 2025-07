Sindia, grosso incendio: evacuate aziende agricole, mezzi aerei in azione

Un vasto incendio scoppiato nel primo pomeriggio ha messo in ginocchio le campagne di Sindia. Il rogo, divampato intorno alle 14, ha richiesto l’immediato intervento di due Canadair e due elicotteri, con un ampio dispiegamento di mezzi e uomini a terra.

Sul posto sono intervenute le squadre della Forestale, i barracelli di Macomer, i Vigili del fuoco di Macomer e Oristano, più alcuni volontari. Le fiamme, alimentate dal vento e dall’alta temperatura, hanno lambito delle aziende agricole e agriturismi della zona, oltre a un’area boscata particolarmente densa di vegetazione.

Il fumo ha avvolto l’intera area rendendo l’intervento ancora più complesso. Una delle aziende agricole risulta completamente circondata dal fuoco: è stata presidiata per ore dai Vigili del fuoco per evitare conseguenze ancora più gravi. In via precauzionale sono state evacuate diverse attività, mentre il traffico veicolare è stato deviato.

