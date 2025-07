Squadra subito in campo, presente il nuovo acquisto Borrelli. Differenziato per Pavoletti e Gaetano a seguito delle operazioni chirurgiche

Cagliari, si lavora in ritiro: Pisacane prova subito due moduli tattici

Il nuovo Cagliari guidato da mister Fabio Pisacane ha iniziato a lavorare nel ritiro di Temù, in Val Camonica.

I rossoblù subito a lavoro sul campo per preparare al meglio la nuova stagione. In gruppo anche il neo acquisto Gennaro Borrelli (aspettando gli acquisti di Esposito e Folorunsho). Differenziato per capitan Pavoletti e Gaetano che proseguono la loro personale tabella di marcia a seguito delle operazioni chirurgiche subite nel finale della scorsa stagione.

Pisacane ha iniziato subito a lavorare sulle sue idee per plasmare il suo Cagliari: prove di moduli tattici, sia il 4-3-3 che l’alternativa 4-2-3-1 che danno subito un segnale di come nelle idee dell’allenatore dovrà essere una squadra a trazione offensiva.

