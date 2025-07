Tempio e Arzachena sconvolte dal dolore: proclamato il lutto cittadino

La città di Tempio ha voluto proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali della giovane Gaia Costa, tragicamente scomparsa qualche giorno fa a Porto Cervo, travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

“Interpretando il sentimento di profondo dolore e commozione unanime della Giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza, per il lutto che ha colpito la famiglia Costa e l’intera comunità per la prematura scomparsa della giovanissima Gaia – ha scritto in una nota il Comune – proclamo il lutto cittadino per domani, martedì 15 luglio 2025, giorno delle esequie, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e l’esposizione delle bandiere del Municipio a mezz’asta per l’intera giornata”.

Saranno giornate di lutto anche ad Arzachena, dove il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino per quanto avvenuto alla giovane ragazza 24enne e anche ai due ragazzi Sami Aiy Oufkir e Hossameldin Abdelgelil, morti in un incidente stradale ieri mattina.

Il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi che erano in programma per il 17 luglio e ha voluto fare le condoglianze alle famiglie: “Alle famiglie, ai membri della comunità marocchina, egiziana e della vicina cittadina tempiese, va il più sentito cordoglio e l’abbraccio affettuoso di tutta Arzachena“.

