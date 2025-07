A Cagliari l’overtourism non si sente: il 73% ritiene il turismo un’opportunità

A Cagliari l’overtourism non c’è o, per lo meno, non viene percepito dalla popolazione. I dati emergono da una ricerca effettuata da Changes Unipol ed elaborata da Ipsos.

Secondo quanto rivelato, solo il 18% delle persone intervistate ritiene che la città sia interessata dal fenomeno. Inoltre, secondo la maggioranza dei cittadini, il turismo appare come una importante opportunità economica. Solo il 6% invece ritiene che porti problemi.

Nell’indagine è stato chiesto anche se il turismo nei prossimi anni rimarrà stabile o meno: il 39% ha ritenuto di sì, mentre il 30% crede che nei prossimi anni crescerà ancora.

