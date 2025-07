Gaia Costa, l’autopsia conferma: fatali le lesioni craniche | Oggi i funerali

È morta per le gravissime lesioni craniche riportate nell’incidente Gaia Costa, la 24enne originaria di Tempio Pausania travolta da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali martedì 8 luglio, a Porto Cervo. Lo confermano i primi risultati dell’autopsia eseguita ieri pomeriggio all’Istituto di medicina legale di Sassari dal dottor Salvatore Lorenzoni, incaricato dalla Procura di Tempio.

All’esame autoptico hanno preso parte anche i consulenti delle parti coinvolte: il medico legale Francesco Serra per conto della famiglia della vittima, rappresentata dall’avvocato Antonello Desini, e il medico legale Ernesto D’Aloja, nominato dalla manager tedesca Vivian Spohr, attualmente indagata per omicidio stradale e difesa dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai Carabinieri e basate anche sulle testimonianze raccolte sul posto, l’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 in via Aga Khan, una delle principali arterie della Costa Smeralda. La conducente del veicolo si sarebbe inizialmente fermata per consentire l’attraversamento di alcuni pedoni, ma avrebbe poi ripreso la marcia senza accorgersi della presenza di Gaia, investendola in pieno.

La giovane, che in quel momento si trovava a Porto Cervo per motivi di lavoro come baby-sitter, è morta sul colpo. Il decesso è stato immediato, causato dalle gravi lesioni al capo.

Vivian Spohr, 51 anni, dopo l’incidente è rientrata in Germania. Al momento risulta negativa all’alcoltest e sono in corso ulteriori accertamenti, tra cui l’analisi del suo cellulare, per verificare se fosse al telefono al momento dell’impatto. Intanto, gli investigatori continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione l’accaduto.

I funerali di Gaia Costa si terranno oggi alle 17.30 nella cattedrale di San Pietro a Tempio Pausania. Il sindaco ha disposto il lutto cittadino.

