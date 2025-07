Alghero, rissa all’esterno di un ristorante: ferite una giovane e la nonna

Un banale scontro verbale degenera in colluttazione: coinvolti anche un uomo di 60 anni e un'anziana di 80

Una tranquilla serata d’estate si è trasformata in un episodio di violenza urbana nel cuore di Alghero. Tra domenica 13 e lunedì 14 luglio, poco dopo mezzanotte, una lite all’esterno di un ristorante del centro storico è degenerata in una violenta colluttazione, lasciando due donne ferite e sotto shock numerosi testimoni, tra residenti e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, una donna algherese di circa 50 anni, appena uscita da un locale dopo aver cenato, avrebbe urtato con forza una ragazza di 29 anni, titolare di un noto ristorante della zona che si trovava lì in compagnia di alcuni clienti. Alla richiesta di spiegazioni da parte della giovane, la cinquantenne avrebbe risposto in modo aggressivo, innescando un acceso confronto verbale, presto degenerato in minacce e insulti.

A rendere ancora più tesa la situazione è stato l’intervento di un uomo di 60 anni, presente con la 50enne, che avrebbe afferrato la ragazza per il collo, strattonandola violentemente. La scena è rapidamente degenerata in una vera e propria rissa da far west, durante la quale è rimasta coinvolta anche la nonna 80enne della ragazza, anche lei ferita nel parapiglia.

Le due donne, la giovane imprenditrice e l’anziana, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale civile. Le loro condizioni sono sotto controllo, ma presentano ferite e traumi dovuti all’aggressione.

La Polizia è intervenuta con prontezza sul luogo per riportare l’ordine, identificare i coinvolti e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità e verificare l’eventuale presenza di ulteriori testimoni o filmati di videosorveglianza.

