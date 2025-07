Cagliari, distrugge casa e terrorizza le sorellastre: 27enne in arresto

In preda all’ira distrugge mobili e minaccia le conviventi: nella sua stanza trovate una spranga e un’arma da taglio orientale

Baraonda in casa. Un 27enne disoccupato e incensurato, è stato arrestato nelle prime ore della notte, nel quartiere di Villanova a Cagliari, accusato di maltrattamenti contro familiari. I Carabinieri della Stazione di Cagliari-Villanova sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto da parte di due sorelle, conviventi dell’uomo, che si erano barricate nelle rispettive stanze per sfuggire a un’esplosione di violenza.

Le vittime, una 30enne impiegata e una studentessa di 24 anni, hanno raccontato ai militari di un episodio particolarmente violento. Il giovane, in preda a un attacco d’ira per motivi futili, avrebbe distrutto una sedia e lanciato oggetti e suppellettili per tutta la casa, mettendo seriamente a rischio la sicurezza delle conviventi.

Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato nella camera del 27enne una spranga di ferro e un’arma da taglio orientale, uno shuriken (stella da lancio), entrambe sottoposte a sequestro. Le sorellastre, accompagnate in caserma, hanno formalizzato la denuncia, raccontando di subire minacce, aggressioni verbali e comportamenti intimidatori dal marzo 2023, ovvero da oltre due anni.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori episodi e circostanze legate alla vicenda.

