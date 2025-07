I carabinieri hanno avviato un'indagine, e al momento non escludono che il rogo sia di origine dolosa

Paura ad Usellus, nella notte auto in fiamme nel centro storico

Un’autovettura è stata distrutta da un incendio divampato nella notte a Usellus, nel cuore del centro storico del paese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Ales per domare le fiamme, e questa mattina sono tornati per un’analisi tecnica più approfondita volta a stabilire le cause dell’incendio.

I carabinieri hanno avviato un’indagine, e al momento non escludono che il rogo sia di origine dolosa.

Le attività investigative, coordinate dai militari della Compagnia di Mogoro, si concentreranno anche sulla verifica dell’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza nell’area e sulla raccolta di testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

