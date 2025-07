Sorso, brutto scontro tra auto: ci sono tre feriti, uno in ospedale

Un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Provinciale 60, nel comune di Sorso, ha causato il ferimento di tre persone. Sebbene lo scontro tra le auto abbia richiesto l’intervento dei soccorsi, solo una delle persone coinvolte è stata trasportata in via precauzionale all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione. Gli altri due occupanti, pur avendo riportato lievi contusioni, hanno preferito non recarsi al Pronto Soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli operatori sanitari di Life Soccorso e Soccorso Sardo, allertati dalla centrale operativa Areus di Sassari. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l’area, e i carabinieri della Compagnia di Porto Torres, incaricati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La viabilità sulla provinciale ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la successiva sgombero della carreggiata.

