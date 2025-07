Tempio in lutto: cattedrale stracolma per l’ultimo saluto a Gaia Costa

Una folla innumerevole si è presentata in cattedrale a Tempio per porgere il suo ultimo saluto a Gaia Costa, 24enne tragicamente scomparsa in un incidente stradale a Porto Cervo.

I funerali si sono tenuti questo pomeriggio alle 17.30 e sono stati presieduti dal parroco Efisio Coni, che durante l’omelia ha voluto ricordare anche gli altri due ragazzi morti ad Arzachena per un incidente in auto mentre si recavano a lavoro.

Intanto anche sui social continuano a spuntare messaggi di cordoglio e dolore per la scomparsa della ragazza. In città invece è stato dichiarato il lutto cittadino dalle 15.30 alle 19.30, con il comune che ha tenuto le bandiere a mezz’asta.

