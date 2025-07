Tremendo lutto a Sanluri, bimbo di 10 anni portato via da un brutto male

"Quest'anno mi ha già portato via il mio cuore ed ora tu, piccolo cucciolo" ha scritto Salvatore Monni, per molti Batman, fortemente colpito dal lutto

L’intera comunità di Sanluri è in lutto per la scomparsa del piccoli Alessandro Sagheddu, di appena 10 anni. Il bambino era alle prese da tempo con un brutto male che lo ha portato via.

Ad esprimere tutto il suo dolore sui social è stato anche Salvatore Monni, per molti Batman visto che si traveste da supereroe per cercare di far spuntare un sorriso ai bambini alle prese con delle brutte malattie, che lo aveva incontrato anche di recente.

“Tanti… troppi questi ultimi abbracci. Non mi abituerò mai a questo dolore. Batman dovrebbe essere più forte ma io sono solo un uomo e non un Supereroe – ha scritto Monni – Quest’anno mi ha già portato via il mio cuore ed ora tu, piccolo cucciolo. Se un aldilà esiste, non vedo l’ora di abbracciarti ancora una volta”.

I funerali del bambino saranno celebrati il prossimo venerdì 18 luglio alle 16 nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore a Sanluri.

