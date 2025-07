Lotta agli incendi, convenzione tra Regione Sardegna e Vigili del fuoco

Tra le misure previste spicca l’attivazione di 8 basi stagionali in aree ad alta vulnerabilità, tra cui Pula, Arbus, San Teodoro, e per la prima volta Carloforte

La Regione Sardegna e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rafforzano la lotta agli incendi boschivi con la firma della convenzione per la Campagna estiva 2025. L’accordo, sottoscritto nei giorni scorsi, coinvolge attivamente tutte le principali istituzioni impegnate nella gestione dell’emergenza incendi sul territorio regionale.

Tra i firmatari figurano l’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, il comandante del Corpo Forestale Gianluca Cocco e il direttore generale della Protezione Civile Mauro Merella.

“La convenzione – dichiara Laconi – rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi garantendo rapidità d’intervento in una stagione estiva che si preannuncia ad alto rischio per gli incendi boschivi”.

L’intesa delinea un piano operativo coordinato per affrontare incendi boschivi, rurali e in zone di interfaccia urbano-rurale, su tutta l’isola. Grazie a un investimento regionale di 1,6 milioni di euro, saranno potenziati uomini, mezzi e dotazioni operative del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tra le misure previste spicca l’attivazione di 8 basi stagionali in aree ad alta vulnerabilità, tra cui Pula, Arbus, San Teodoro, e per la prima volta Carloforte. Il dispositivo prevede inoltre il rafforzamento del personale con l’impiego di oltre 70 unità aggiuntive, pari a un incremento del 25% rispetto al consueto assetto operativo regionale.

Fondamentale sarà il coordinamento tra Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Protezione Civile, con un sistema integrato per la condivisione digitale dei dati operativi. L’accordo prevede inoltre la collaborazione in iniziative formative, campagne informative e progetti di ricerca anche su scala internazionale.

