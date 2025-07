Sanluri, addio al piccolo Alessandro | La scuola: “Vola alto, piccola grande stella”

Una pioggia di messaggi di cordoglio, per un abbraccio collettivo alla famiglia del piccolo Alessandro Sagheddu: tra i più strazianti quello dell'Istituto Comprensivo Sanluri

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte del piccolo Alessandro Sagheddu, portato via a 10 anni da un male incurabile. Il piccolo era originario di Sanluri, paese che ora lo piange in un abbraccio collettivo a papà Gianni e mamma Claudia.

Tra i tanti pensieri che stanno riempiendo i social c’è quello della sua scuola, l’Istituto Comprensivo Sanluri. “Vola alto, Alessandro, in mezzo agli angeli tuoi pari” si legge nella pagina ufficiale della scuola.

“Tutti i tuoi compagni e compagne, le tue maestre, il personale amministrativo e ausiliario, la Dsga e la Dirigente si stringono attorno a mamma e papà in questo momento così triste.

Sarai sempre nei nostri cuori, piccola grande stella”.

