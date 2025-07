Cagliari, incendio tra via Peretti e via Jenner: sterpaglie in fiamme vicino al Brotzu

Il rogo è stato alimentato dal vento e i tizzoni ardenti hanno incendiato delle palme in un parcheggio

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, un incendio di vegetazione è divampato nella zona compresa tra via Peretti e via Jenner, a Cagliari. Le fiamme si sono sviluppate in un’area di sterpaglie situata tra l’ospedale Brotzu e l’Asse Mediano, generando una colonna di fumo visibile da diverse parti della città.

La Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha immediatamente attivato il dispositivo di emergenza, inviando sul posto due squadre dalla sede centrale, supportate da un’Auto Pompa Serbatoio, un fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte di rinforzo.

Il vento ha complicato le operazioni di spegnimento, spingendo alcuni tizzoni ardenti che hanno raggiunto e incendiato alcune palme situate all’interno di un’area adibita a parcheggio, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare la propagazione delle fiamme.

L’incendio è attualmente in fase di bonifica. Le squadre stanno completando le operazioni di messa in sicurezza dell’area per scongiurare eventuali riprese.

